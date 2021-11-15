В Днепре неизвестные "заминировали" две школы: эвакуировали сотни детей

В Днепре неизвестные "заминировали" две школы: эвакуировали сотни детей

На место выехали спасатели, взрывотехники и полицейские.

В Днепре утром 15 ноября эвакуировали детей сразу из двух школ. В учебных заведениях взрывотехники искали "бомбы".

Об этом пишет издание "Информатор".

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Как стало известно, информация о возможной бомбе поступила от неизвестных около 09:30. После чего в школу №23, расположенную на проспекте Яворницкого, а также в школу №111 на проспекте Героев направили наряды спасателей, правоохранителей и взрывотехников.

Из зданий эвакуировали весь персонал и учеников.

Позже стало известно, что информация о минировании школы №23 не подтвердилась. Правоохранители обследовали здание, однако никаких опасных для жизни людей предметов не обнаружили. Около 11:00 учеников начали запускать обратно в школу.

Информации о “бомбе” в школе №111 пока нет.

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