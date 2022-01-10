В Днепре неизвестные жестоко избили подростков и разбили полицейский автомобиль

Мама пострадавшего парня ищет свидетелей, которые видели момент нападения.

В Днепре по улице Юрия Кондратюка неизвестные избили группу подростков, после чего разбили стекло полицейского автомобиля.

Об этом пишет издание "Информатор".

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Как выяснилось, двое мужчин, на вид которым около 25 лет, напали на подростков, забрызгали их из газового баллончика, после чего избили. В результате чего одного 16-летнего парня госпитализировали в больницу с разорванной губой.

В полиции же впоследствии отметили, что хулиганы разбили стекло патрульного автомобиля. Мама пострадавшего парня ищет свидетелей, которые видели момент нападения на подростков.

“Если вы видели момент происшествия или его снял видеорегистратор вашего автомобиля, который в этот момент находился на улице Юрия Кондратюка, 20, сообщите об этом по номеру (067) 913-91-39 либо (063) 672-81-29, а также «102». Любая информация может оказаться полезной”, — подчеркнул “Информатор”.

Напомним, что в Днепре мужчина из оружия стрелял по окнам многоэтажки.

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