В Днепре неизвестный молодой человек "закрыл на карантин" апелляционный суд: видео

В Днепре неизвестный молодой человек "закрыл на карантин" апелляционный суд: видео

На входе в Днепровский апелляционный суд появилось фейковое объявление об ограничении в работе через карантинные мероприятия.

В ночь на пятницу, 20 августа, на входе в Днепровский апелляционный суд неизвестный молодой человек, которого зафиксировали камеры наблюдения, прикрепил объявление, которым вводил в заблуждение посетителей.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В фейковом объявлении говорилось, что 20 августа Днепровский апелляционный суд не будет осуществлять прием процессуальных документов "в связи с проведением карантинных мероприятий".

"Доводим до сведения граждан, посетителей суда, сторон по делу, данная информация не соответствует действительности и направлена на срыв работы суда апелляционной инстанции", — сообщили на сайте учреждения, отметив, что работа суда происходит в обычном режиме.

В апелляционном суде также уточнили, что об этом случае вмешательства в работу уже сообщено прокуратуру Днепропетровской области.

На сайте "Днепр Оперативный" обнародовали видео с камер наблюдения. На снятых кадрах видно, как молодой человек в капюшоне, которым скрыто его лицо, прикрепил объявление, сфотографировал его и отошел от здания суда. Личность злоумышленника пока не установили.

Напомним, ранее непогода наделала убытков в Первомайском районном суде на Николаевщине. Сильные порывы ветра сорвали часть кровли и разнесли документы, которые просушивали на чердаке после того, как их затопило в подвале.

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