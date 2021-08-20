В Днепре неизвестный молодой человек "закрыл на карантин" апелляционный суд: видео

На входе в Днепровский апелляционный суд появилось фейковое объявление об ограничении в работе через карантинные мероприятия.
В ночь на пятницу, 20 августа, на входе в Днепровский апелляционный суд неизвестный молодой человек, которого зафиксировали камеры наблюдения, прикрепил объявление, которым вводил в заблуждение посетителей.
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
В фейковом объявлении говорилось, что 20 августа Днепровский апелляционный суд не будет осуществлять прием процессуальных документов "в связи с проведением карантинных мероприятий".
"Доводим до сведения граждан, посетителей суда, сторон по делу, данная информация не соответствует действительности и направлена на срыв работы суда апелляционной инстанции", — сообщили на сайте учреждения, отметив, что работа суда происходит в обычном режиме.
В апелляционном суде также уточнили, что об этом случае вмешательства в работу уже сообщено прокуратуру Днепропетровской области.
На сайте "Днепр Оперативный" обнародовали видео с камер наблюдения. На снятых кадрах видно, как молодой человек в капюшоне, которым скрыто его лицо, прикрепил объявление, сфотографировал его и отошел от здания суда. Личность злоумышленника пока не установили.