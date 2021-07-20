В Днепре нетрезвые супруги прыгали с моста, оставив без присмотра 1-летнего ребенка и 3-месячного младенца

Полицейские доставили мужчину и женщину вместе с детьми в отделение полиции.

В Днепре нетрезвые жена и муж устроили купание в реке с прыжками в воду с моста. В это время на берегу без присмотра остались их дети 1 года и 3 месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

Вчера, 19 июля, патрульные получили вызов о том, что на Монастырском острове нетрезвая семейная пара прыгает в воду с моста, а их дети без присмотра находятся на берегу.

Патрульные, прибывшие на место вызова, обнаружили несколько неравнодушных граждан, которые держали годовалого малыша и трехмесячного младенца. Также там были их родители в состоянии алкогольного опьянения. 25-летний мужчина и 23-летняя женщина заявили, что намерены прыгать с моста ради развлечения.

"Полицейские доставили мужчину и женщину вместе с детьми в отделение полиции. Туда вызвали скорую, которая осмотрела детей. Врачи отметили, что они здоровы. Впрочем, в дальнейшем с их отцом и матерью работали представители ювенальной превенции. Они привлекли их к административной ответственности за ст. 184 (Неисполнение родительских обязанностей) КоАП ", — рассказали в патрульной полиции.

Напомним, что в Новоград-Волынском районе Житомирской области полицейские разыскали мать, которая пропала из дома и на неделю оставила четырех несовершеннолетних детей без присмотра.

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