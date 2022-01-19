В Днепре нетрезвый водитель маршрутки возил по городу пассажиров и нарушал правила дорожного движения

В Днепре нетрезвый водитель маршрутки возил по городу пассажиров и нарушал правила дорожного движения

В крови водителя было 0,91 промилле спирта.

В Днепре водитель маршрутки в нетрезвом состоянии возил по городу сотрудников местного предприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Как стало известно, на проспекте Сергея Нигояна полицейские заметили автомобиль Mercedes Benz. Водитель транспортного средства проехал на запрещающий сигнал светофора, в связи с чем копы подали шоферу сигнал об остановке.

Во время общения с 66-летним мужчиной стражи порядка заметили у него признаки алкогольного опьянения. Копы предложили ему пройти освидетельствование. Впоследствии драгер показал, что в крови водителя — 0,91 промилле спирта.

"Полицейские отстранили водителя от вождения, изъяли водительское удостоверение и составили на него протокол по ч. 1 ст. 130 ("Управление в состоянии опьянения") и постановление за нарушение правил дорожного движения", — рассказали в пресс-службе патрульной полиции области.

Читайте также: