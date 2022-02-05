В Днепре нетрезвый водитель с наркотиками в салоне авто влетел в грузовик: пострадала 19-летняя девушка

В настоящее время правоохранители устанавливают все детали произошедшего.
В Днепре на улице Набережной Заводской нетрезвый водитель врезался в грузовик. В результате чего пострадала девушка, ее госпитализировали.
Об этом пишет "Днепр оперативное".
По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, который находился в состоянии алкогольного опьянения, влетел в движущийся впереди него грузовик MAN.
Удар был такой силы, что передняя часть легковушки буквально превратилась в груду металла. В результате ДТП пострадала 19-летняя пассажир транспортного средства. Ее госпитализировали в больницу.
Позже копы на месте происшествия также нашли вещество, похожее на наркотическое. Сейчас стражи порядка устанавливают все детали случившегося.
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