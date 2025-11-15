В Днепре ночью раздались две серии взрывов

Взрывы раздались в Днепре / © Getty Images

В Днепре в ночь на 15 ноября прозвучало несколько серий взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Общественное.

В сообщении указывается, что взрывы прогремели после часу ночи. Вторая волна взрывов раздалась в городе через 10 минут.

Мониторинговые каналы сообщили, что в направлении Днепра летело более десяти беспилотников.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 ноября в Запорожской области раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 15 ноября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.