В Днепре ночью раздались две серии взрывов
Мониторинговые каналы сообщили о движении по меньшей мере десяти вражеских беспилотников в направлении города.
В Днепре в ночь на 15 ноября прозвучало несколько серий взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает Общественное.
В сообщении указывается, что взрывы прогремели после часу ночи. Вторая волна взрывов раздалась в городе через 10 минут.
Мониторинговые каналы сообщили, что в направлении Днепра летело более десяти беспилотников.
Ранее сообщалось, что в ночь на 15 ноября в Запорожской области раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 15 ноября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.