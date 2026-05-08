Задержанный / © СБУ

Реклама

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией задержали двух подозреваемых в теракте, который произошел 7 мая в Днепре. По данным следствия, фигуранты по заказу РФ взорвали автомобиль военнослужащего ВСУ.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По информации правоохранителей, взрыв произошел около 7:30 в Соборном районе города. В результате подрыва взорвался припаркованный автомобиль украинского военного.

Реклама

Установлено, что к преступлению причастны двое жителей Самаровского района Днепропетровской области. Как утверждают в СБУ, они искали «быстрые заработки» через Телеграмм-каналы и согласились взорвать авто за денежное вознаграждение.

По версии следствия, мужчины заложили под авто самодельное взрывное устройство, а рядом установили телефонную камеру, чтобы зафиксировать момент взрыва. Взрывчатку активировали дистанционно — с помощью звонка на телефон, которым была снаряжена бомба.

«В течение нескольких часов после взрыва сотрудники СБУ идентифицировали личности исполнителей подрыва и задержали их. Одного из них перехватили на попытке бегства за границу, где он надеялся скрыться от правосудия», — говорится в статье.

Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны, SIM-карты и одежду, которую они использовали во время подготовки взрыва.

Реклама

Обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 УКУ — террористический акт. Сейчас они находятся под стражей. В случае доказательства вины им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Задержанный / © СБУ

Напомним, ранее мы сообщали, что утром 7 мая в Соборном районе Днепра взорвалась припаркованная машина. В результате взрыва травмы получили двое мужчин.

Новости партнеров