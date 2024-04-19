В Днепре объявили день траура по жертвам ракетной атаки

РФ убила не менее семи человек.

Суббота, 20 апреля, в Днепре объявлена днем траура по погибшим в результате ракетного удара РФ по городу минувшей ночью.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

"Уважаемые днепряне, сообщаю, что распоряжением городского головы завтра в Днепре объявлен траур", — говорится в сообщении.

Также городской голова уточнил, что россияне устроили по жилому дому ракетой Х-22 – оружием, предназначенным для уничтожения авианосцев.

Напомним, ночью 19 апреля Российская Федерация массированно атаковала ракетами Днепр и область. В частности, ракетный удар был нанесен по центру Днепра.

Первоначально сообщалось о нескольких жертвах. Впрочем, количество погибших выросло до семи. По данным ГСЧС, оккупанты убили двоих детей.

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