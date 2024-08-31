В Днепре объявили повышенный уровень опасности: с чем это связано

В Днепропетровской области и Днепре в последний день лета было объявлено предупреждение об опасной погоде. Метеорологи предупреждают о возможных стихийных явлениях, которые могут быть опасны для людей.

Об этом сообщил Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Синоптики предупреждают, что 31 августа в городе Днепр и Днепропетровской области ожидаются порывы восточного ветра скоростью 15-20 м/с. В Днепре и области из-за непогоды установлен желтый уровень опасности.

31 августа на Днепропетровщине ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура в области будет +29°...+34°, в Днепре +31°...+33°.

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко рассказывала, когда в Украине закончится жара и уже будет немного прохладная погода.

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