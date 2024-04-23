В Днепре объявили приговор Артемию Рябчуку, расстрелявшему людей на "Южмаше"

Ночью парень заступил на стражу, похитил оружие из оружейной и открыл огонь

Нацгвардеец Артемий Рябчук, расстрелявший людей на заводе Южмаш в Днепре, получил пожизненное заключение. Трагедия произошла 27 января 2022 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Как стало известно, суд признал его виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений, убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, похищении оружия, дезертирстве, а также нарушении уставных правил караульной службы и незаконном обращении с оружием.

В ходе следствия прокуроры доказали, что военнослужащий был включен в состав стражи, охранявшей территорию государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" в Днепре.

Ночью парень похитил оружие из оружейной и открыл огонь. В результате стрельбы погибли четверо его сослуживцев и работница предприятия. Еще пятеро нацгвардейцев получили ранения разной степени тяжести.

“После совершенного стрелок скрылся с места несения службы, с собой забрал оружие. Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов. В суде осужденный свою вину признал полностью. Приговора суда он ожидал под стражей”, — рассказали в Офисе Генерального прокурора.

За совершенное суд приговорил его к пожизненному заключению.

Напомним, что ДБР завершило досудебное расследование в отношении 20-летнего военнослужащего Артемия Рябчука, который в январе 2022 года устроил стрельбу на Южном машиностроительном заводе в Днепре.

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