В Днепре обычный бордюр оказался надгробием польского шляхтича: что выяснили историки

Надгробие польского шляхтича Тадеуша Войтовича / © Суспільне

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В Днепре более столетнего надгробия польского шляхтича Тадеуша Войтовича нашли прямо на обочине дороги — камень годами использовали как бордюр. Оказалось, что памятник происходит из старого городского кладбища, которое советские власти уничтожили в 1930-х годах. Теперь историческую находку удалось спасти.

Об этом сообщает ”Суспільне”.

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9 ноября военные и ветераны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады демонтировали гранитный камень на перекрестке улиц Конисского и Вышиванного и перевезли его в римско-католический костел.

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Впервые на необычный бордюр обратил внимание местный краевед еще в 2020 году. Впоследствии исследователь Кирилл Габор разыскал находку и смог прочесть частично стертую надпись.

Надгробие польского шляхтича Тадеуша Войтовича / © Суспільне

Кем был человек, чей надгробие оказался на дороге

Выяснилось, что камень принадлежал Тадеушу Войтовичу — представителю польской шляхетской семьи, жившему в Днепре (тогда – Екатеринослав) более ста лет назад.

Мужчина работал на железной дороге, участвовал в жизни польской общины и в 1905 году баллотировался в городскую думу. В местном католическом костеле он женился на француженке.

Интересно, что на надгробии сохранилась дата рождения, но нет даты смерти. По словам исследователя, это может означать, что богатый мужчина установил памятник еще при жизни.

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Дальнейшая судьба Войтовича остается загадкой. Краеведы предполагают, что он мог погибнуть во время революционных событий 1919, однако документальных подтверждений этого нет.

Как надгробие превратилось в дорожный бордюр

Историки связывают находку со старым Екатеринославским кладбищем, на месте которого сегодня находится «Днепр-Арена».

Кладбище существовало с конца XVIII века. Там были семейные склепы и украшенные памятники, однако в начале 30-х годов советская власть уничтожила кладбище. После этого надгробные камни нередко использовали повторно – для строительства фундаментов, дорог и бордюров. Надписи на них сбивали, чтобы скрыть первоначальное предназначение.

Следы умышленного повреждения обнаружили и на памятнике Войтовича.

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«Видно, что надпись уничтожали целенаправленно, то есть сбили основную часть, нижние эпитафии, сбитые годы жизни, смерти. Прекрасно, что не сильно повреждено имя», - рассказал Кирилл Габор.

По мнению исследователей, найденный камень являлся лишь частью большего надгробия. Другие его фрагменты могут до сих пор находиться в фундаментах зданий или среди старых камней.

Что теперь будет с исторической находкой

К спасению памятника присоединились военные, ветераны, краеведы, представители польского общества и Украинского института национальной памяти.

Надгробие перевезли в католический костёл, прихожанином которого когда-то был Войтович. Работы были приурочены ко Дню независимости Польши, который отмечают 11 ноября.

Теперь камень будет оставаться на территории храма, а историки продолжат искать сведения о его владельце.

Установить подлинное место захоронения Войтовича, вероятно, уже не удастся. Однако исследователи надеются восстановить больше подробностей его жизни и сохранить память о польском обществе старого Екатеринослава.

В Тернопольской области на частном огороде нашли трипольское поселение

Напомним, в поселке Гусятин в Тернопольской области археологи обнаружили фундамент жилья трипольской культуры. Находку сделали в частном огороде. Ученые предполагают, что она может являться частью древнего поселения площадью около одного гектара.

Остатки жилья нашли еще в прошлом году, однако раскопки приступили только сейчас. Пока исследовали фундамент одной постройки. Чтобы определить количество других жилищ, необходима геомагнитная разведка, на которую не хватает средств.

Поселение могло располагаться на мысе над рекой Збруч, защищенном с трех сторон обрывами и склонами. Археологи надеются найти там оборонный ров и предметы древнего быта.

Продолжить раскопки планируется весной 2027 года. Трипольская культура существовала в VI–III тысячелетиях до нашей эры и известна большими поселениями, земледелием и расписной керамикой.

Ранее сообщалось, что во время осмотра памятника трипольской культуры возле села Медыня Ивано-Франковской области, ученые обнаружили немало артефактов, возраст которых превышает пять тысячелетий. Их нашли на распаханном поле в урочищах Лазы и Чумалы.

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