В Днепре оккупанты нанесли удар по частному сектору: есть погибшие и пострадавшие (фото)

Оккупанты ударили по частным домам в Днепровском районе.

Российские оккупанты утром 18 октября нанесли удар по Днепру. В результате чего есть погибшие и пострадавшие.

Об этом на своей странице в соцсети написал городской голова Борис Филатов.

Как отмечается, удар по городу раздался во время воздушной тревоги. Местные жители слышали несколько взрывов, после этого в соцсетях появилось фото столба дыма. Предварительно погибла женщина.

Позже мэр города Борис Филатов сообщил, что в результате удара со стороны оккупантов погибли и пострадали.

“Снова, снова, снова п***расы лупят в Днепре ракетами по частному сектору. Есть погибшие и пострадавшие. Пожалуйста, без фотографий в соцсетях. Все официальные подробности ожидаем от ВГА”, — подчеркнул Борис Филатов.

Позже в ВГА подтвердили, что оккупанты ударили по частным домам в Днепровском районе.

"Предварительно, погиб человек. Три человека пострадали. Последствия атаки уточняем. Уже известно о шести поврежденных домах. Детали впоследствии", — подчеркнул глава военной администрации Сергей Лысак.

Фото: Telegram / Андрей Ермак

Впоследствии глава Офиса президента Андрей Ермак добавил, что российские военные нанесли удар по поселку Обуховка — там погибла 31-летняя женщина.

Напомним, что в Запорожье раздаются взрывы. В области объявлена воздушная тревога, связанная с ракетной опасностью.

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