В Днепре оккупанты нанесли удар по частному сектору: есть погибшие и пострадавшие (фото)

Оккупанты ударили по частным домам в Днепровском районе.
Российские оккупанты утром 18 октября нанесли удар по Днепру. В результате чего есть погибшие и пострадавшие.
Об этом на своей странице в соцсети написал городской голова Борис Филатов.
Как отмечается, удар по городу раздался во время воздушной тревоги. Местные жители слышали несколько взрывов, после этого в соцсетях появилось фото столба дыма. Предварительно погибла женщина.
Позже мэр города Борис Филатов сообщил, что в результате удара со стороны оккупантов погибли и пострадали.
“Снова, снова, снова п***расы лупят в Днепре ракетами по частному сектору. Есть погибшие и пострадавшие. Пожалуйста, без фотографий в соцсетях. Все официальные подробности ожидаем от ВГА”, — подчеркнул Борис Филатов.
Позже в ВГА подтвердили, что оккупанты ударили по частным домам в Днепровском районе.
"Предварительно, погиб человек. Три человека пострадали. Последствия атаки уточняем. Уже известно о шести поврежденных домах. Детали впоследствии", — подчеркнул глава военной администрации Сергей Лысак.
Впоследствии глава Офиса президента Андрей Ермак добавил, что российские военные нанесли удар по поселку Обуховка — там погибла 31-летняя женщина.
Напомним, что в Запорожье раздаются взрывы. В области объявлена воздушная тревога, связанная с ракетной опасностью.