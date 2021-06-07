В Днепре окружили областное управление СБУ: на месте работают полицейские и взрывотехники

Мужчина подъехал в управление СБУ на велосипеде, оставил двухколесный у забора и ушел по своим делам.

В Днепре правоохранители оцепили здание Главного управления СБУ в области. Взрывотехники проверяли информацию о возможном минировании.

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Как стало известно, в областное управление СБУ, на улице Чкалова, на велосипеде подъехал неизвестный мужчина. На бардачке у него висели накрытые сумки. Гражданин оставил велосипед у забора, а сам ушел в неизвестном направлении.

Оставленное транспортное средство с сумками привлекло внимание прохожих, поэтому они вызвали полицию.

На место прибыли правоохранители, спасатели и взрывотехники. Однако обследовав территорию, никаких опасных для жизни предметов эксперты не обнаружили.

"Работали полицейские и взрывотехники. Обследовали территорию и подозрительный велосипед. Ничего не подтвердилось. Личность мужчины не установлена", — сообщили ТСН.ua в пресс-службе Днепровского отделения полиции.

Напомним, что в Киеве перекрыли улицу из-за угрозы взрыва, а в Запорожье "заминировали" шесть ТРЦ. Посетителей эвакуировали.

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