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В Днепре остановились электротранспорт и метро: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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В Днепре остановились электротранспорт и метро: что известно

Станция метро "Вокзальная" в Днепре/ Фото: metro.dp.ua

Станции метрополитена работают как укрытие.

В Днепре 16 декабря была приостановлена работа троллейбусов, трамваев и метро. Метрополитен в городе работает как укрытие во время воздушной тревоги.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта ДМР.

"По состоянию на 10:00 отсутствует питание на подстанциях электротранспорта и метрополитена. Остановлена работа метрополитена и всех технических рейсов электротранспорта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подвижной состав электротранспорта с помощью технических автокоммунального предприятия будет ввезен в депо в скором времени.

Ситуация с электроснабжением из-за вражеских атак

Из-за массированных ракетных ударов в Украине вводятся экстренные аварийные отключения света. Все необходимые службы работают на местах вражеских атак.

В результате российских обстрелов без света оказался ряд украинских городов. В частности, Харьков, Полтава, Борисполь на Киевщине и Павлоград на Днепропетровщине. В Кременчуге нет не только электроэнергии, но и тепла.

В Киеве остановилось метро. В настоящее время подземные станции работают как укрытие. В связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением.

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Дата публикации
Просмотры
212
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