В Днепре отец убитого требует у подозреваемой компенсации, чтобы платить матери мужчины, которого убил его сын

В Днепре отец убитого требует у подозреваемой компенсации, чтобы платить матери мужчины, которого убил его сын

Отец убитого мужа заявил, что со смертью сына получил и его долги.

В Днепре судят Марину Полях, которая много лет страдала от домашнего насилия, писала заявления в полицию, но безрезультатно и однажды просто убила сожителя. На днях состоялось заседание, на котором отец убитого подал иск на возмещение моральной компенсации.

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Об этом рассказала адвокат женщины Юлия Сегеда.

"Потерпевший (отец погибшего) подал иск о возмещении материального и морального вреда. Он отметил, что он — наследник и получит в наследство не только имущество сына, но и его долги, и хочет, чтобы Марина рассчиталась с долгами его сына", — рассказала Юлия Сегеда.

Она отметила, что долг у убитого появился в 2005 году, когда он был осужден за умышленное убийство.

"В этом деле мама убитого парня получила решение о взыскании вреда, который до сих пор не возмещен. И сейчас отец хочет, чтобы Марина заплатила за это убийство", — написала Юлия Сегеда.

Напомним, что Днепре суд рассматривает дело женщины, которая убила домашнего насильника. Накануне судебного заседания под областной прокуратурой состоялась акция в поддержку подсудимой Марины Полях.

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