В Днепре отключили электроэнергию нарушителям светомаскировки: горсовет получил почти тысячу жалоб

В Днепре отключили электроэнергию нарушителям светомаскировки: горсовет получил почти тысячу жалоб

Горсовет Днепра, как и обещал, отключил электроэнергию нарушителям светомаскировки. Большинство из них предприятия, которые из-за войны войны не работали.

В Днепре отключили от электроэнергии 26 предприятий — злостных нарушителей режима светомаскировки. В общей сложности горсовет получил почти тысячу жалоб, однако большинство исправилось.

Об этом 25 мая сообщили на брифинге в Днепропетровской областной военной администрации.

Начальник инспекции по вопросам благоустройства городского совета Руслан Мороз пояснил, что большинство предприятий, которым отключили электроэнергию, не работали.

"Руководство уехало из города, а работники не имели возможности самостоятельно выполнить рекомендации", — отметил он.

Мороз напомнил, что соблюдать режим светомаскировки следует с наступлением комендантского часа — с 23:00 до 05:00. А еще в темное время суток, когда звучат сирены.

Необходимо гасить уличное освещение, выключать свет в подъездах, домах и квартирах. Или занавешивать окна плотной темной тканью.

Напомним, российская армия в ночь на 25 мая обстреляла из "Ураганов" Широковскую и Апостоловскую общины в Днепропетровской области. В результате город Апостолово остался без света.

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