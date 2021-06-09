В Днепре отправили на 10 лет в тюрьму мужчину, который ради 70 гривен побил консьержка металлическим чайником

Ранее мужчина уже неоднократно был судим.

В Днепре суд отправил за решетку человека, который ради 70 гривен побил ранил ножом и ограбил пожилую консьержку. За это преступник проведет в тюрьме 10 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Днепропетровской области.

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Так, следователи установили, что в январе 2021 ранее неоднократно судимый мужчина проник в подъезд дома, зашел в консьержки и избил ее по голове кулаками и металлическим электрочайником. После чего нанес женщине ножевое ранение, украл 70 гривен и скрылся с места преступления.

Задержать подозреваемого удалось в тот же вечер. Свою вину мужчина признал полностью.

"Приговором Красногвардейского районного суда Днепропетровска 33-летнего гражданина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 ( "Разбой, направленный на завладение чужим имуществом, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений") УК Украины", — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

Напомним, что в Киеве вооруженные преступники ограбили фирму. Деньги выносили вместе с сейфами.

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