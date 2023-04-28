В Днепре овчарка спасла своих хозяев от российской ракеты (фото)

Люди шокированы ракетным ударом по дому, но они уцелели.

Во время очередной массированной ракетной атаки российских военных по Днепру, которая произошла на ночь на 28 апреля, одна из местных семей чудом спаслась от гибели. Украинцев разбудила собака перед тем, как в дом попал российский снаряд.

О соответствующем инциденте рассказал в своем Telegram-канале председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Сообщается, что местные жители Александр и Наталья запустили свою овчарку Басю в дом. Когда в городе и по Украине начала расти воздушная тревога, собака бросилась будить своих хозяев, тем самым предупредила об опасности.

"Мужчина и женщина в шоке, но целые. Осколки вражеского железа застряли в стене дома", — сообщил Лысак.

Последствия попадания в дом в Днепре/Фото: Сергей Лысак/Telegram

Последствия попадания в дом в Днепре/Фото: Сергей Лысак/Telegram

Напомним, ранее сообщалось, что двухлетняя девочка и ее мать погибли в результате атаки по Днепру. Российская ракета попала прямо в частный дом.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную ночную атаку российской армии в ночь на 28 апреля.

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