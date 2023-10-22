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В Днепре парень убил мужчину: жуткое видео из комнаты, где произошла расправа

В Днепре парень убил мужчину: жуткое видео из комнаты, где произошла расправа

Парню грозит срок / Фото: pixabay.com

Несовершеннолетний злоумышленник пытался скрыться.

В Днепре полицейские задержали 17-летнего парня за убийство мужчины. После совершения преступления нападающий пытался скрыться.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

На "102" поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в одном из домов в селе Николаевка в Днепровском районе. Когда правоохранители прибыли на место, то обнаружили 47-летнего владельца дома с многочисленными телесными повреждениями.

"Правоохранители установили события того дня и задержали 17-летнего нападающего. Как выяснилось, конфликт между потерпевшим и его гостем возник во время празднования дня рождения подозреваемого. Парень нанес 47-летнему мужчине многочисленные удары по телу, от которых тот скончался", — рассказали в полиции.

Полицейские задержали злоумышленника. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Ранее стало известно, что в Хмельницкой области мужчина задушил знакомую и сам вызвал полицию.

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