В Днепре патрульные нашли подростка, которого более пяти дней искали родители: парень был в неадекватном состоянии

Увидев полицейских, несовершеннолетний принялся убегать.
В Днепре полицейские нашли подростка, которого с 27 января разыскивали родители. Парень вышел из дома и ушел в неизвестном направлении.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.
Как выяснилось, патрульные на улице Юлиуша Словацкого заметили парня, который при виде полицейских сразу начал бежать. Копам это показалось странным, потому они догнали подростка. В ходе общения правоохранители обнаружили, что несовершеннолетний находится под действием наркотических веществ.
“Патрульные установили личность парня. Им оказался 16-летний несовершеннолетний житель села Вербки Павлоградского района. Его разыскивали родители, поскольку он 27 января ушел из дома и не вернулся. Патрульные сообщили родителям парня и ювенальной инспекции о том, что нашли его. Несовершеннолетнего же госпитализировали в больницу", — подчеркнули в пресс-службе патрульной полиции.
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