В Днепре патрульные случайно обнаружили женщину, которая 22 года считалась пропавшей без вести

В Днепре патрульные случайно обнаружили женщину, которая 22 года считалась пропавшей без вести

Правоохранители приехали на вызов о смерти мужчины возле школы.

В Днепре патрульные полицейские, которые приехали на вызов о смерти бездомного мужчины, случайно обнаружили женщину, которая 22 лет считалась пропавшей без вести.

Об этом со ссылкой на патрульных пишет "Информатор".

Инцидент произошел 4 января на проспекте Героев возле школы №111. Там прохожие обнаружили бездомного мужчину без признаков жизни. На место вызвали стражей порядка. В ходе следственных полицейские опросили свидетелей трагедии, одной из которых оказалась 57-летняя женщина — в оккупированном Крыму с 2000 года она считалась пропавшей без вести.

“В процессе разговора полицейские узнали, женщина-свидетель пропала без вести еще в 2000 году в Крыму. При этом родственники все еще вели розыск пропавшей, хотя в 2010 году Бахчисарайский суд признал ее умершей. Женщина рассказала, что приехала в город к мужчине и решила у него остаться. Через какое-то время он умер, а его родственники выгнали ее из квартиры и ей пришлось жить на улице”, — написало издание.

Женщину доставили в полицейский участок. С ее родственниками сейчас пытаются связаться правоохранители.

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