В Днепре патрульные задержали военного из-за "усталого вида" и "евробляхи": детали скандала

Боец возвращался в Днепр из тяжелой боевой задачи на Востоке.

В Днепре патрульные остановили машину с военным – белорусским добровольцем ВСУ Андреем Бессмертным. Машину бойца обыскали, а самого увезли в диспансер проверять на алкоголь и наркотики.

Об этом военный рассказал на своей сторонке в Instagram.

С чего начался скандал

Доброволец заявил, что уже почти доезжал до побратимов, однако в 500 метрах его остановило полицейское авто.

Фото: instagram.com/bessmertnii

Военнослужащий утверждает, что его автомобиль полицейские остановили без всякой причины. Они сделали замечание, что у машины иностранная регистрация (на "евробляхах").

"У нас все машины на "бляхах", и? Такое вижу впервые", – говорит Бессмертный.

Далее полицейскому не понравилось уставшее состояние военного.

Полицейскому не понравилось уставшее состояние военного

"На вопрос употреблял ли я что-то, разумеется, я ответил, что нет. Употреблял последний раз лет 12 назад. А выгляжу только уставшим, потому что не спал нормально уже трое суток", – отмечает доброволец.

Обыски и экспертиза

Ответ военного не удовлетворил копа, поэтому он решил устроить обыск.

"После этого "перевернули" всю машину. Даже в бардачок залезли. Проверили оружие. После чего сказали, что нам нужно проехать на осмотр. Обыск и вот меня везут в диспансер. Дорога, оформление, алкотестер, понятно по нулям и анализ мочи. коридоре одно. Удивленное лицо человека из другого экипажа, который меня узнал и удивился действиям своих коллег", – рассказывает Андрей Бессмертный.

Доброволец был вынужден сдать тест на наличие наркотиков в организме

Отказ полиции увезти добровольца обратно

После этого военнослужащий подошел к автомобилю полицейских и попросил, чтобы они отвезли его на место остановки, ведь там остался его автомобиль. Однако ему было отказано.

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"Я подошел к машине стоящих рядом сотрудников сказал, что военный, и любезно попросил подвезти к авто, совсем рядом. На что сотрудник выскочил из авто с криками, что он не такси.

Я отошел, вызвал такси и пока ждал машину, появился старший экипажа и предложил меня подвезти. На что я ему ответил, что его коллега меня уже послал ножками прогуляться", — заметил военный.

"Как следствие, уставшая после задания группа стоит на холоде и ждет меня полтора часа, пока я доказываю полицаям, что так выглядит усталый военный, а не пьяница и наркоман. Опускаются руки что-то делать, когда так относятся к людям, к военным", – подытожил он.

В Патрульной полиции Днепропетровской области пока не прокомментировали произошедшее.

Ранее сообщалось, что в Киеве военных выгнали с форума предпринимателей. Организаторы объяснили все тем, что гостей мероприятия якобы пугает военная форма.

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