В Днепре патрульный застрелил пассажира авто: кто был за рулем Jaguar

В салоне авто было четыре человека.

За рулем автомобиля, пассажир которого застрелил патрульный в Днепре 29 августа, находилась женщина. Всего в салоне Jaguar было четыре человека: двое взрослых и двое детей.

Об этом сообщил заместитель прокурора области Александр Савенко.

"Предварительно, (за рулем авто, которое остановили патрульные, — ред.) была водитель. Все точные обстоятельства будут установлены в ходе следствия", - рассказал он.

Также Савенко не подтвердил, но и не опроверг информацию о нарушении водителем авто правил дорожного движения. По его словам, видео с места событий, которое ширится в Сети, будет исследовано во время следствия.

Как сообщалось, в Сети опубликовали видео с камер наблюдения , на котором зафиксирован автомобиль Jaguar, пассажир которого застрелил полицейский 29 августа. На фото с камеры видеонаблюдения видно, что за рулем автомобиля – мужчина, а не женщина.

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