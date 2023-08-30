В Днепре патрульный застрелил пассажира авто: кто был за рулем Jaguar

В салоне авто было четыре человека.
За рулем автомобиля, пассажир которого застрелил патрульный в Днепре 29 августа, находилась женщина. Всего в салоне Jaguar было четыре человека: двое взрослых и двое детей.
Об этом сообщил заместитель прокурора области Александр Савенко.
"Предварительно, (за рулем авто, которое остановили патрульные, — ред.) была водитель. Все точные обстоятельства будут установлены в ходе следствия", - рассказал он.
Также Савенко не подтвердил, но и не опроверг информацию о нарушении водителем авто правил дорожного движения. По его словам, видео с места событий, которое ширится в Сети, будет исследовано во время следствия.
Как сообщалось, в Сети опубликовали видео с камер наблюдения , на котором зафиксирован автомобиль Jaguar, пассажир которого застрелил полицейский 29 августа. На фото с камеры видеонаблюдения видно, что за рулем автомобиля – мужчина, а не женщина.
Читайте также:
- В Днепре полицейский застрелил пассажира авто: в ДБР рассказали новые подробности
- За 2 дня был бы день рождения: что известно о пассажире Jaguar, застреленном полицейским в Днепре
- Вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения: ДБР о застреленном копом мужчине