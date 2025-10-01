- Дата публикации
В Днепре перед отключением света заметили странную вспышку: видео
На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что вспышка в небе была очень яркой и кратковременной.
Жители города Днепр видели в небе странную вспышку перед тем, как начались перебои с электроснабжением.
Видео этого момента публикуют местные Telegram-каналы.
По сообщению очевидцев, вспышка была видна из разных уголков города.
Как видно на опубликованных кадрах, она была очень яркой и кратковременной.
Как сообщает корреспондентка ТСН.ua, вспышка была беззвучной.
Сразу после него начались перебои с электроснабжением в Днепропетровской области и в Запорожье.
В ДТЭК сообщили, что повреждений или замыканий не фиксировали.
Напомним, накануне, 30 сентября, российская армия атаковала шахедами город Днепр, вызвав пожары и разрушения.