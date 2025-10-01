ТСН в социальных сетях

В Днепре перед отключением света заметили странную вспышку: видео

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что вспышка в небе была очень яркой и кратковременной.

Отключение света

Отключение света / © pixabay.com

Жители города Днепр видели в небе странную вспышку перед тем, как начались перебои с электроснабжением.

Видео этого момента публикуют местные Telegram-каналы.

По сообщению очевидцев, вспышка была видна из разных уголков города.

Как видно на опубликованных кадрах, она была очень яркой и кратковременной.

Как сообщает корреспондентка ТСН.ua, вспышка была беззвучной.

Сразу после него начались перебои с электроснабжением в Днепропетровской области и в Запорожье.

В ДТЭК сообщили, что повреждений или замыканий не фиксировали.

Напомним, накануне, 30 сентября, российская армия атаковала шахедами город Днепр, вызвав пожары и разрушения.

