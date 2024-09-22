В Днепре перевернулась фура с поросятами: животные бегают по трассе (видео)

По данным местных СМИ, водитель не справился с управлением на заезде на Полтавское шоссе.

В Днепре в воскресенье, 22 сентября, перевернулся грузовик с поросятами. Событие случилось на Донецком шоссе.

Об этом сообщают в Сети.

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По данным СМИ, инцидент произошел примерно в 11:00. Водитель не справился с управлением на заезде на Полтавское шоссе. В результате животные оказались заблокированы в авто, часть из них погибла. Как видно на видео, поросята, которым удалось выжить в ДТП, бегали по трассе и обочине.

Правоохранители уверяют, что водитель грузовика не пострадал. Заезд на Полтавское шоссе из Донецкого шоссе был перекрыт.

На месте работали спасатели и милиционеры.

В Днепре перевернулся грузовик с поросятами: животные бегают по трассе

Напомним, в Черниговской области мотоциклист разбился о трактор, его 13-летняя пассажирка оказалась в больнице.

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