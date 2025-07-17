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- Украина
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В Днепре пережили тяжелую ночь: погибшие, пожары и разрушения
В Днепре ночью было громко — город атаковали вражескими беспилотниками. По данным ОВА, есть погибшие.
Сегодня в Днепре из-за ночной атаки РФ погиб человек и еще пятеро пострадали.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
«Мужчины 35, 37, 40 и 52 лет госпитализированы. Трое из них — в тяжелом состоянии. 70-летний потерпевший приходить в себя будет дома», — отметил он.
По его данным, в городе возникло сразу несколько пожаров. Известно, что повреждены предприятия.
«Горело и в Днепровском районе. Там громко было в Солонянских и Слобожанских громадах. Повреждены хозяйственная постройка и теплица», — добавил Лысак.
Ранее сообщалось, что 17 июля 2025 года россияне атаковали Днепр ударными БпЛА, в городе раздавались взрывы.
«Днепр. Громко. Находиться в укрытиях. Воздушная тревога продолжается», — предупреждал Лысак.