В Днепре по факту жесткого ДТП внедорожника и маршрутки открыли уголовное производство

В Днепре по факту жесткого ДТП внедорожника и маршрутки открыли уголовное производство

В результате аварии пострадали шесть человек: водитель "немца" и пять пассажиров маршрутки.

В Днепре по факту ДТП микроавтобус с внедорожником полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского отделения полиции.

Происшествие случилось 14 декабря около 19:40 на улице Криворожское Шоссе. Там столкнулись автомобили BMW X5 и микроавтобус Mercedes Benz. В результате аварии пострадали шесть человек: водитель "немца" и пять пассажиров маршрутки.

“По указанному факту полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (“Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”) УК Украины. Полицейские выясняют все детали происшествия. Продолжается следствие”, — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что в поселке Коротич под Харьковом произошел взрыв. В результате двое мужчин получили ожоги.

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