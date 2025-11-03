В Днепре под колесами авто погиб "Форест Гамп": что известно о нем

Днепровский Форест Гамп / © facebook.com/Борис Филатов

В Днепре произошло трагическое событие: поздним вечером 1 ноября на Мануйловском проспекте погиб местный житель Александр, известный горожанам как «днепровский бегун Форест Гамп». Мужчину сбил легковой автомобиль. После наезда водитель транспортного средства скрылся с места происшествия. Его личность оперативно установили, а автомобиль изъяли.

Об этом сообщили «Общественное Днепр» и городской голова Днепра Борис Филатов.

ДТП произошло около 17:00 на виадуке. По информации правоохранителей, 49-летний водитель автомобиля Ford Scorpio допустил наезд на пешехода — тот погиб на месте. Погибший Александр являлся своеобразным символом Днепра. Горожане часто видели его, когда он бегал по распределительной полосе на проезжей части, обычно с палкой в руке.

Из-за этой постоянной привычки и неординарного образа его прозвали в честь героя известного фильма. Городской голова Борис Филатов эмоционально отреагировал на смерть Александра, подчеркнув его значение для города.

«Не имеет значения, кем он был на самом деле. Не имеет никакого значения, нарушал он ПДД или нет. Не имеет никакого значения, был ли он реально безумным или просто городским фриком… Ничего не имеет значения… Имеет значение только то, что он был символом нашего города. Что он был человеком-легендой», — отметил Борис Филатов.

В знак памяти «днепровского Фореста Гампа» Борис Филатов пообещал, что в Днепре установят минискульптуру.

«Беги, Саша, беги. В память о тебе в Днепре будет установлена минискульптура. Ибо даже посреди ужаса всего происходящего нужно всегда оставаться людьми. Смотреть в небо и кормить птиц», — написал Борис Филатов.

