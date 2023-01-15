В Днепре под завалами нашли еще одно тело: спасатели продолжают искать 33 человека (фото)

Россия убила не менее 30 гражданских жителей.
Спасатели продолжают разбирать завалы после вчерашнего российского ракетного удара по жилому дому в Днепре. На данный момент известно о 30 погибших. 75 человек травмированы, спасены — 39.
Под завалами могут находиться 33 человека, сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
По предварительной информации, 72 квартиры разрушены. Повреждено более 230.
"Сотрудникам ГСЧС помогают коммунальщики, врачи, неравнодушные горожане. Благодарен каждому, кто не остается в стороне. Люди, вы – невероятны. Вы – мощь", — написал Лукашук.
Напомним, россияне не скрывают, что довольны убийством гражданских людей в многоэтажке в Днепре. Более того, они угрожают Харькову и Киеву.
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