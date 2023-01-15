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В Днепре под завалами нашли еще одно тело: спасатели продолжают искать 33 человека (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
5443
Время на прочтение
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В Днепре под завалами нашли еще одно тело: спасатели продолжают искать 33 человека (фото)

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Россия убила не менее 30 гражданских жителей.

Спасатели продолжают разбирать завалы после вчерашнего российского ракетного удара по жилому дому в Днепре. На данный момент известно о 30 погибших. 75 человек травмированы, спасены — 39.

Под завалами могут находиться 33 человека, сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По предварительной информации, 72 квартиры разрушены. Повреждено более 230.

© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

"Сотрудникам ГСЧС помогают коммунальщики, врачи, неравнодушные горожане. Благодарен каждому, кто не остается в стороне. Люди, вы – невероятны. Вы – мощь", — написал Лукашук.

Напомним, россияне не скрывают, что довольны убийством гражданских людей в многоэтажке в Днепре. Более того, они угрожают Харькову и Киеву.

Трагедия в Днепре спасатели, волонтеры и жители продолжают разбирать завалы.

Трагедия в Днепре спасатели, волонтеры и жители продолжают разбирать завалы.

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Дата публикации
Просмотры
5443
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