В Днепре под завалами нашли еще одно тело: спасатели продолжают искать 33 человека (фото)

Спасатели продолжают разбирать завалы после вчерашнего российского ракетного удара по жилому дому в Днепре. На данный момент известно о 30 погибших. 75 человек травмированы, спасены — 39.

Под завалами могут находиться 33 человека, сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По предварительной информации, 72 квартиры разрушены. Повреждено более 230.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

"Сотрудникам ГСЧС помогают коммунальщики, врачи, неравнодушные горожане. Благодарен каждому, кто не остается в стороне. Люди, вы – невероятны. Вы – мощь", — написал Лукашук.

Напомним, россияне не скрывают, что довольны убийством гражданских людей в многоэтажке в Днепре. Более того, они угрожают Харькову и Киеву.

Трагедия в Днепре спасатели, волонтеры и жители продолжают разбирать завалы.

Читайте также: