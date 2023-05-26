В Днепре под завалами нашли тело мужчины: количество жертв ракетного удара увеличилось

Пострадали 23 человека.
В Днепре из-под завала здания ветклиники, пострадавшей в результате ракетного удара 26 мая, извлекли тело мужчины. По состоянию на 13.50 известно о двух погибших.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"Из-под завалов здания ветклиники, которое также изуродовал враг, достали тело погибшего мужчины. Сегодняшняя ракетная атака по Днепру унесла жизни двух человек", — говорится в сообщении.
По словам главы ОВА, в результате вражеской атаки пострадали 23 человека. Среди пострадавших двое малолетних детей.
Напомним, 26 мая российская армия нанесла ракетный удар по Днепру. оккупанты попали в поликлинику. Кроме того, пострадали строения рядом. В городе в 10:30 была объявлена воздушная тревога.