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В Днепре под завалами нашли тело мужчины: количество жертв ракетного удара увеличилось

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
3975
Время на прочтение
1 мин
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В Днепре под завалами нашли тело мужчины: количество жертв ракетного удара увеличилось

Армия РФ ударила ракетами по Днепру 26 мая. / Фото: Офис генерального прокурора

Пострадали 23 человека.

В Днепре из-под завала здания ветклиники, пострадавшей в результате ракетного удара 26 мая, извлекли тело мужчины. По состоянию на 13.50 известно о двух погибших.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Из-под завалов здания ветклиники, которое также изуродовал враг, достали тело погибшего мужчины. Сегодняшняя ракетная атака по Днепру унесла жизни двух человек", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, в результате вражеской атаки пострадали 23 человека. Среди пострадавших двое малолетних детей.

Напомним, 26 мая российская армия нанесла ракетный удар по Днепру. оккупанты попали в поликлинику. Кроме того, пострадали строения рядом. В городе в 10:30 была объявлена воздушная тревога.

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Дата публикации
Просмотры
3975
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