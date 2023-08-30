В Днепре полицейский застрелил человека: все, что известно о громкой трагедии

В Днепре патрульный полицейский застрелил водителя элитного авто, который сопротивлялся и устроил конфликт.

Кто же виноват в трагедии: полицейский, который мог превысить полномочия, или сопротивлявшийся копам человек – мнения украинцев разделились. ТСН.ua собрал все, что известно об этой истории.

Вечером 29 августа в Сети появилась информация, что в Днепре прямо посреди улицы застрелили мужчину. И к убийству якобы причастен полицейский.

В Днепре застрелили мужчину: в соцсетях пишут, что стрелял полицейский

Патрульная полиция Днепропетровской области не стала скрывать инцидент и сразу признала – стрелял их сотрудник. Детали истории в пресс-службе Патрульной полиции не приводили, лишь пообещали выяснить все обстоятельства и уточнили, что копа-стрелка отстранили от исполнения обязанностей.

Водитель вел себя агрессивно

В ГБР подтвердили, что после остановки автомобиля мужчина вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения.

"Водитель автомобиля (в Сети указали, что это была машина Jaguar – Ред.), по имеющимся данным, игнорировал законные требования правил дорожного движения", – говорится в сообщении.

По данным Офиса генпрокурора, патрульные остановили автомобиль, в котором находились взрослые и дети. Однако пассажиры проигнорировали требование выйти из салона. Тогда полиция начала силой вытаскивать их транспорт и применила газовый баллончик.

Во время потасовки полицейский применил табельное оружие и трижды выстрелил в спину пассажиру. От полученных травм мужчина скончался.

Коп защищал коллегу

В Сети писали, что патрульный выстрелил в мужчину после того, как тот напал на полицейскую. На фото видно, что женщине изрядно досталось во время потасовки – ее лицо и руки полностью в крови.

По информации издания "24 канал", во время задержания водитель активно сопротивлялся патрульной. Во время этого еще и нанес ей удар кулаком в лицо. Инспектора он опрокинул через себя так, что последний головой ударился о землю.

На опубликованном позже видео видно, что мужчина и его пассажирка (очевидно жена) сопротивлялись во время задержания. А дети ободряли отца сразиться с полицейским и снимали все на телефон.

Полицейский в Днепре застрелил мужчину: появилось видео

На кадрах видно, что полицейский выстрелил после того, как мужчина повалил его на землю. Камера не зафиксировала, что делал водитель в момент выстрела.

После выстрела, ребенок, снимавший действия патрульных, с криками "папа-папа" подходит к отцу.

Имел ли право патрульный открывать огонь

Следует заметить, что патрульный, скорее всего, не предупредил о применении оружия и не произвел предупредительный выстрел.

В то же время, согласно ст. 46 ЗУ "О полиции" есть ряд случаев, когда применение огнестрельного оружия без предупреждения допускается.