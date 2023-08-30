В Днепре полицейский застрелил человека: все, что известно о громкой трагедии

ТСН.ua разбирался в деталях громкой трагедии в Днепре.
В Днепре патрульный полицейский застрелил водителя элитного авто, который сопротивлялся и устроил конфликт.
Кто же виноват в трагедии: полицейский, который мог превысить полномочия, или сопротивлявшийся копам человек – мнения украинцев разделились. ТСН.ua собрал все, что известно об этой истории.
Вечером 29 августа в Сети появилась информация, что в Днепре прямо посреди улицы застрелили мужчину. И к убийству якобы причастен полицейский.
Патрульная полиция Днепропетровской области не стала скрывать инцидент и сразу признала – стрелял их сотрудник. Детали истории в пресс-службе Патрульной полиции не приводили, лишь пообещали выяснить все обстоятельства и уточнили, что копа-стрелка отстранили от исполнения обязанностей.
Водитель вел себя агрессивно
В ГБР подтвердили, что после остановки автомобиля мужчина вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения.
"Водитель автомобиля (в Сети указали, что это была машина Jaguar – Ред.), по имеющимся данным, игнорировал законные требования правил дорожного движения", – говорится в сообщении.
По данным Офиса генпрокурора, патрульные остановили автомобиль, в котором находились взрослые и дети. Однако пассажиры проигнорировали требование выйти из салона. Тогда полиция начала силой вытаскивать их транспорт и применила газовый баллончик.
Во время потасовки полицейский применил табельное оружие и трижды выстрелил в спину пассажиру. От полученных травм мужчина скончался.
Коп защищал коллегу
В Сети писали, что патрульный выстрелил в мужчину после того, как тот напал на полицейскую. На фото видно, что женщине изрядно досталось во время потасовки – ее лицо и руки полностью в крови.
По информации издания "24 канал", во время задержания водитель активно сопротивлялся патрульной. Во время этого еще и нанес ей удар кулаком в лицо. Инспектора он опрокинул через себя так, что последний головой ударился о землю.
На опубликованном позже видео видно, что мужчина и его пассажирка (очевидно жена) сопротивлялись во время задержания. А дети ободряли отца сразиться с полицейским и снимали все на телефон.
На кадрах видно, что полицейский выстрелил после того, как мужчина повалил его на землю. Камера не зафиксировала, что делал водитель в момент выстрела.
После выстрела, ребенок, снимавший действия патрульных, с криками "папа-папа" подходит к отцу.
Имел ли право патрульный открывать огонь
Следует заметить, что патрульный, скорее всего, не предупредил о применении оружия и не произвел предупредительный выстрел.
В то же время, согласно ст. 46 ЗУ "О полиции" есть ряд случаев, когда применение огнестрельного оружия без предупреждения допускается.
Но в законе есть другой нюанс: "Полицейскому запрещено применять огнестрельное оружие в местах, где может быть причинен вред другим лицам". А на месте инцидента поблизости находились женщина и несовершеннолетние дети погибшего.
В конце концов этот вопрос очень сложен и выяснять его будет следствие.
Что угрожает патрульному
Устроившего стрельбу правоохранителя задержали. В ГБР уточнили, что выясняют правомерность применения патрульного табельного оружия.
Начато уголовное производство:
- по ч. 1 ст. 115 (Убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, которое карается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет;
- ч. 3 ст. 365 УК Украины – превышение власти или служебных полномочий, если они повлекли тяжкие последствия. За это предусмотрено лишением свободы сроком от 7 до 10 лет.
Что известно о погибшем
Официальной информации о личности погибшего водителя "Ягуара" нет.
По данным издания Informator, погибший – Джумбери Силогава, которому 1 сентября должно было исполниться 39 лет. В сети Facebook мы нашли профиль мужчины с таким именем и фамилией. На аватарке возле него стоят два мальчика, очевидно сыновья.
Заметим, что дети с похожими лицами фигурируют на распространённых в соцсетях видео с места стрельбы. Показывать их лица мы не имеем права.
Мнения украинцев разделились
В Сети мнения украинцев относительно того, кто виноват в трагедии: водитель или патрульный, разделились.
Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" считает, что никакого конфликта и трагедии не было бы, если бы водитель просто выполнил бы требование патрульных.
"Полная безнаказанность на всех уровнях за эти действия в отношении полицейских сделали сегодня свое кровавое дело. Безнаказанность годами и поддержка общества. Расследование и приговор будет, но все это – следствие, которое обязательно должно было произойти. Надо менять не полицейских, а общество и его отношения", – отметил "Штирлиц".
Говоря о безнаказанности, он напомнил о скандальном фитнес-тренере и блогере Романе Заволоке, который бросался и оскорблял военных.
Соучредитель Украинского института будущего и политический эксперт Юрий Романенко тоже уверен, что полиция действовала правильно.
"Если бы не прыгали, как больные, то и беды не случилось бы", – написал он
В то же время журналист Евгений Истребин считает, что в таких случаях, когда количество полицейских и тех, кого они задерживают, равно, а задержанные не хотят выполнять требования копов, следует ожидать подкрепления, а не применять оружие. Он не верит, что во вторник в 17:45 мужчина, ехавший с женой и двумя детьми, мог быть пьян.
Журналист напомнил, что убийство полицейскими Джорджа Флойда 25 мая 2020 года в США вызвало массовые протесты и беспорядки по всей стране.
А для пропагандистов РФ – новый повод для фейка
Между тем на пропагандистских ресурсах России активно распространяют абсолютную дезинформацию о том, что мужчину якобы застрелили за сопротивление во время мобилизационных мероприятий. Это не соответствует действительности.