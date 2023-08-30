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В Днепре полицейский застрелил человека: все, что известно о громкой трагедии

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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В Днепре полицейский застрелил человека: все, что известно о громкой трагедии

Фото: Государственное бюро расследований

ТСН.ua разбирался в деталях громкой трагедии в Днепре.

В Днепре патрульный полицейский застрелил водителя элитного авто, который сопротивлялся и устроил конфликт.

Кто же виноват в трагедии: полицейский, который мог превысить полномочия, или сопротивлявшийся копам человек – мнения украинцев разделились. ТСН.ua собрал все, что известно об этой истории.

Вечером 29 августа в Сети появилась информация, что в Днепре прямо посреди улицы застрелили мужчину. И к убийству якобы причастен полицейский.

В Днепре застрелили мужчину: в соцсетях пишут, что стрелял полицейский

В Днепре застрелили мужчину: в соцсетях пишут, что стрелял полицейский

Патрульная полиция Днепропетровской области не стала скрывать инцидент и сразу признала – стрелял их сотрудник. Детали истории в пресс-службе Патрульной полиции не приводили, лишь пообещали выяснить все обстоятельства и уточнили, что копа-стрелка отстранили от исполнения обязанностей.

Водитель вел себя агрессивно

В ГБР подтвердили, что после остановки автомобиля мужчина вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения.

"Водитель автомобиля (в Сети указали, что это была машина Jaguar – Ред.), по имеющимся данным, игнорировал законные требования правил дорожного движения", – говорится в сообщении.

По данным Офиса генпрокурора, патрульные остановили автомобиль, в котором находились взрослые и дети. Однако пассажиры проигнорировали требование выйти из салона. Тогда полиция начала силой вытаскивать их транспорт и применила газовый баллончик.

Во время потасовки полицейский применил табельное оружие и трижды выстрелил в спину пассажиру. От полученных травм мужчина скончался.

Коп защищал коллегу

В Сети писали, что патрульный выстрелил в мужчину после того, как тот напал на полицейскую. На фото видно, что женщине изрядно досталось во время потасовки – ее лицо и руки полностью в крови.

По информации издания "24 канал", во время задержания водитель активно сопротивлялся патрульной. Во время этого еще и нанес ей удар кулаком в лицо. Инспектора он опрокинул через себя так, что последний головой ударился о землю.

На опубликованном позже видео видно, что мужчина и его пассажирка (очевидно жена) сопротивлялись во время задержания. А дети ободряли отца сразиться с полицейским и снимали все на телефон.

Полицейский в Днепре застрелил мужчину: появилось видео

Полицейский в Днепре застрелил мужчину: появилось видео

На кадрах видно, что полицейский выстрелил после того, как мужчина повалил его на землю. Камера не зафиксировала, что делал водитель в момент выстрела.

После выстрела, ребенок, снимавший действия патрульных, с криками "папа-папа" подходит к отцу.

Имел ли право патрульный открывать огонь

Следует заметить, что патрульный, скорее всего, не предупредил о применении оружия и не произвел предупредительный выстрел.

В то же время, согласно ст. 46 ЗУ "О полиции" есть ряд случаев, когда применение огнестрельного оружия без предупреждения допускается.

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Но в законе есть другой нюанс: "Полицейскому запрещено применять огнестрельное оружие в местах, где может быть причинен вред другим лицам". А на месте инцидента поблизости находились женщина и несовершеннолетние дети погибшего.

В конце концов этот вопрос очень сложен и выяснять его будет следствие.

Что угрожает патрульному

Устроившего стрельбу правоохранителя задержали. В ГБР уточнили, что выясняют правомерность применения патрульного табельного оружия.

Начато уголовное производство:

  • по ч. 1 ст. 115 (Убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, которое карается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет;
  • ч. 3 ст. 365 УК Украины – превышение власти или служебных полномочий, если они повлекли тяжкие последствия. За это предусмотрено лишением свободы сроком от 7 до 10 лет.

Что известно о погибшем

Официальной информации о личности погибшего водителя "Ягуара" нет.

По данным издания Informator, погибший – Джумбери Силогава, которому 1 сентября должно было исполниться 39 лет. В сети Facebook мы нашли профиль мужчины с таким именем и фамилией. На аватарке возле него стоят два мальчика, очевидно сыновья.

© Фото из социальных сетей
Фото: Фото из социальных сетей

Заметим, что дети с похожими лицами фигурируют на распространённых в соцсетях видео с места стрельбы. Показывать их лица мы не имеем права.

Мнения украинцев разделились

В Сети мнения украинцев относительно того, кто виноват в трагедии: водитель или патрульный, разделились.

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" считает, что никакого конфликта и трагедии не было бы, если бы водитель просто выполнил бы требование патрульных.

"Полная безнаказанность на всех уровнях за эти действия в отношении полицейских сделали сегодня свое кровавое дело. Безнаказанность годами и поддержка общества. Расследование и приговор будет, но все это – следствие, которое обязательно должно было произойти. Надо менять не полицейских, а общество и его отношения", – отметил "Штирлиц".

Говоря о безнаказанности, он напомнил о скандальном фитнес-тренере и блогере Романе Заволоке, который бросался и оскорблял военных.

Соучредитель Украинского института будущего и политический эксперт Юрий Романенко тоже уверен, что полиция действовала правильно.

"Если бы не прыгали, как больные, то и беды не случилось бы", – написал он

В то же время журналист Евгений Истребин считает, что в таких случаях, когда количество полицейских и тех, кого они задерживают, равно, а задержанные не хотят выполнять требования копов, следует ожидать подкрепления, а не применять оружие. Он не верит, что во вторник в 17:45 мужчина, ехавший с женой и двумя детьми, мог быть пьян.

Журналист напомнил, что убийство полицейскими Джорджа Флойда 25 мая 2020 года в США вызвало массовые протесты и беспорядки по всей стране.

А для пропагандистов РФ – новый повод для фейка

Между тем на пропагандистских ресурсах России активно распространяют абсолютную дезинформацию о том, что мужчину якобы застрелили за сопротивление во время мобилизационных мероприятий. Это не соответствует действительности.

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