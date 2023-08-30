В Днепре полицейский застрелил мужчину: Филатов поможет семьям патрульных

Мэр Днепра Борис Филатов высказался о произошедшей накануне стрельбе с полицейским в городе. Городские власти поддержат семьи патрульных.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Никто и никогда не имеет права пренебрегать, хватать или вообще то тянуть свои руки к человеку в форме, которая находится при исполнении своих служебных обязанностей. Поэтому в этой ситуации я совершенно на стороне патрульных полицейских. Городские власти Днепра предоставит всестороннюю моральную поддержку этим патрульным, а также их родным и коллегам", — подчеркнул Борис Филатов.

Он также добавил, что в любых случаях нужно оставаться людьми и не качать права — особенно перед людьми в форме.

"И еще одно. Прекратите писать о "владельце элитного авто". Нет разницы, какую машину водит человек. Не нужно возбуждать низменные чувства толпы, примешивая к ситуации еще и классовую ненависть. Потому что быдло – хоть на Jaguar, хоть на запорожце – всегда остается быдлом", — подчеркнул городской голова.

Напомним, что во время стрельбы погиб 38-летний городской предприниматель и отец двоих детей.

Читайте также: