В Днепре полицейский застрелил мужчину: появилось видео смертельного момента

В Днепре 29 августа посреди улицы патрульный застрелил мужчину.

Появилось ужасное видео стрельбы в Днепре с участием сотрудников полиции, в результате которого погиб мужчина.

Соответствующие кадры показали в Telegram-канале ХДнипро.

На видео, снятое с заднего сиденья автомобиля, видно, что правоохранители пытались достать из автомобиля женщину, которая якобы была за рулем. Ее очевидно взялся защищать мужчина.

Что стало поводом для полицейских применять силу — неизвестно, однако правоохранители насильно вытащили женщину из авто и положили на землю. На видео слышно, что женщина кричит: "Мне больно".

После этого из автомобиля вышел и мужчина. Между ним и правоохранителями началась потасовка, в результате которой полицейский открыл огонь.

Следует отметить, что полицейский не предупредил о применении оружия и не произвел предупредительный выстрел. Он сразу нацелился на мужчину прямо в упор на глазах у детей, которые, скорее всего, снимали видео.

Полицейский в Днепре застрелил мужчину: появилось видео

В ДБР предварительно сообщают, что правоохранители пытались остановить элитный автомобиль в центре Днепра, водитель которого якобы игнорировал законные требования правил дорожного движения.

"После остановки автомобиля мужчина вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения", — говорят в ДБР.

В то же время отмечается, что начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство), ч. 3 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины.

В Днепре 29 августа патрульный застрелил мужчину / Фото: dp.informator.ua

Отметим, в местных Telegram-каналах Днепра пишут, что полицейский якобы открыл огонь, когда мужчина напал на напарницу патрульного.

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