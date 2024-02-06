В Днепре полиция наказала местную гадалку: что произошло

В Днепре полицейские оштрафовали гадалку, которая предлагала людям предсказания на улице. За свои услуги местная 40-летняя женщина просила деньги.

Об этом сообщили в Днепровском районном управлении полиции.

Она подходила к прохожим на одном из вокзалов города. Правоохранители составили административный протокол по ст. 181 (азартные игры, гадания в общественных местах) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Гадалке грозит штраф до 10 598 гривен.

Гадалка/Фото: Днепровское районное управление полиции

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