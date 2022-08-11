В Днепре полиция снова разыскивает подростка, которого только на днях вернула домой: фото, приметы

В Днепре правоохранители разыскивают без вести пропавшего 16-летнего парня, которого только недавно полиция вернула домой.

В Днепре без вести пропал подросток Даниил Нилов. Правоохранители только на днях вернули его домой после того, как он с приятелем ушел из больницы.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, подросток 11 августа около 13.30 вышел из дома в Индустриальном районе города и пропал без вести. На связь с родными и близкими он не выходит.

Его приметы: на вид парню 16 лет, рост — 175 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза. Был одет в голубую футболку, светло-серые шорты, черно-синие кроссовки.

Отметим, что 10 августа парень со своим другом ушли из больницы в Новокодаком районе города. Впоследствии их разыскали правоохранители и вернули домой.

"Если Вам известна любая информация о местонахождении Даниила, просим сообщить по телефонам 102 или (096) 884 83 94", — отметили в Нацполции области.

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