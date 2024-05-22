В Днепре полиция задержала мужчину, который нападал на женщин в центре города (видео)

Патрульная полиция разыскала и задержала 37-летнего мужчину, который нападал на женщин на проспекте Яворницкого – главной улице города Днепра.

Как сообщили в пресс-службе полиции, накануне, 21 мая, к правоохранителям обратились потерпевшие с сообщением о хулиганских действиях неизвестного мужчины. Он вел себя агрессивно – толкал, избивал и бросался на женщин, которые шли по центральному проспекту.

В Днепре мужчина нападал на женщин на центральной улице города

37-летний мужчина был задержан неподалеку от места происшествия и доставлен в Днепровское районное управление полиции.

По состоянию на 22 мая в полицию обратились четыре пострадавших женщин. По этим случаям внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.296 (хулиганство) УКУ. Продолжается досудебное расследование.

Что известно о злоумышленнике

Как сообщили в издании "Днепр Оперативный", задержанный злоумышленник может быть больным психическими расстройствами и имеет целый ряд уголовных дел в разных регионах страны, но каждый раз избегает наказания из-за состояния здоровья.

“Задержанного зовут Дима, в соцсетях известен, как бездомный из Киева. Дима даже был героем социального эксперимента, который тоже закончился избиением девушки”, — сообщает издание.

Одна из потерпевших от агрессии неадекватного мужчина рассказала, что стала его жертвой в Киеве, куда приехала на учебу. Мужчина напал на нее в хостеле — жестоко ударил в лицо и сбежал. Сила его удара была такой, что женщина перенесла нейрохирургическую операцию из-за переломов в районе глаза. Ее дело до сих пор находится на рассмотрении в суде.

По информации издания, у задержанного мужчина есть родители, но они не заботятся о лечении его психических расстройств.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором вроде бы "уголовный авторитет" из Броваров Виктор Журавель, у которого есть прозвище "Вехо" или "Журавель", ругается и плюет на полицейских, а затем достает оружие.

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