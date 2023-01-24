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В Днепре полностью остановили работу электротранспорта: когда восстановят

В Днепре полностью остановили работу электротранспорта: когда восстановят

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
2570
Время на прочтение
1 мин
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В Днепре полностью остановили работу электротранспорта: когда восстановят

Фото из открытых источников

Из-за отключения тяговых подстанций не работает электротранспорт.

В Днепре 24 января остановили работу маршрутов электротранспорта из-за отключения тяговых подстанций.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Работу электротранспорта планируют возобновить в пятницу, 27 января.

"Городские власти прилагают все усилия по диалогу с энергетическими компаниями, а также частными перевозчиками для усиления автобусных маршрутов", — отметили в горсовете.

Напомним, в Днепре задержали 32-летнего военнослужащего, который посреди ночи взорвал несколько гранат в арендованной квартире на проспекте Гагарина, а затем открыл огонь из автомата. Полиция шесть часов вела с ним переговоры.

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Дата публикации
Просмотры
2570
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