В Днепре попрощались с погибшей в результате взрыва авто Дарьей Гречищевой

Женщину похоронят в ее родном городе Никополе.
В Днепре сегодня, 17 сентября, состоялась церемония прощания с спикера ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарьей Гречищевой, которая погибла в результате взрыва авто на проспекте Богдана Хмельницкого.
Об этом сообщает с места события корреспондент.
Церемония прощания состоялась в Храме Рождества Пресвятой Богородицы.
35-летняя представительница спасательной службы погиб в результате взрыва автомобиля в центре Днепра. В салоне, кроме него, был еще 44-летний Алексей Кавлак — инструктор по тактической медицины и член общественной патриотической организации. Он также погиб. Именно ему и принадлежал автомобиль. С Алексеем Кавлаком в Днепре попрощались накануне. Похоронят его в Киеве.
Дарью Гречищеву после сегодняшней церемонии повезли хоронить в родной Никополь.
Что стало причиной взрыва автомобиля — официально пока не сообщается. Впрочем, по предварительным выводам экспертов, это было самодельное взрывное устройство, его прикрепили под днищем легковушки, а сработал он, когда водитель сел за руль. Дело расследуют как теракт.
Сегодня Храм Пресвятой Богородицы, где прощались с Дарьей Гречищевой, не смог вместить всех, кто пришел проводить ее в последний путь. Коллеги говорят: она была очень жизнерадостная. А в чрезвычайных ситуациях- смелее многих мужчин.
"Был пожар в Днепровском районе — горел завод пластмассовых изделий. Чрезвычайно высокая температура, задымленность — дышать нечем. Две девушки, среди которых Даша, с операторами лезут туда, куда не каждый парень мог полезть. Даже в аппарате. В один момент я схватил ее за шиворот и оттащил потому что было опасно. Что отмечаю? была бесшабашность. Она для работы жертвовала всем здоровьем и жизнью", — рассказывает заместитель начальника ГУ ГСЧС Днепропетровщины Александр Шевченко.
Похороны Дарьи Гречищевой пройдут на городском кладбище в Никополе — родном городе спикера ГСЧС.
Напомним
- В Днепре взорвался автомобиль, в результате которого погибли два человека.
- Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.
- Одной из погибших оказалась начальница отдела связей с общественностьюГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.
- Еще одним погибшим является Алексей Кавлак. Он был старшим инструктором Украинский Легиона, командиром взвода Киевской Святошинской роты, инструктором 44-го учебного центра тактической медицины.