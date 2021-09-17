В Днепре попрощались с погибшей в результате взрыва авто Дарьей Гречищевой

Женщину похоронят в ее родном городе Никополе.

В Днепре сегодня, 17 сентября, состоялась церемония прощания с спикера ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарьей Гречищевой, которая погибла в результате взрыва авто на проспекте Богдана Хмельницкого.

Об этом сообщает с места события корреспондент.

Церемония прощания состоялась в Храме Рождества Пресвятой Богородицы.

35-летняя представительница спасательной службы погиб в результате взрыва автомобиля в центре Днепра. В салоне, кроме него, был еще 44-летний Алексей Кавлак — инструктор по тактической медицины и член общественной патриотической организации. Он также погиб. Именно ему и принадлежал автомобиль. С Алексеем Кавлаком в Днепре попрощались накануне. Похоронят его в Киеве.

Дарью Гречищеву после сегодняшней церемонии повезли хоронить в родной Никополь.

Что стало причиной взрыва автомобиля — официально пока не сообщается. Впрочем, по предварительным выводам экспертов, это было самодельное взрывное устройство, его прикрепили под днищем легковушки, а сработал он, когда водитель сел за руль. Дело расследуют как теракт.

Сегодня Храм Пресвятой Богородицы, где прощались с Дарьей Гречищевой, не смог вместить всех, кто пришел проводить ее в последний путь. Коллеги говорят: она была очень жизнерадостная. А в чрезвычайных ситуациях- смелее многих мужчин.

"Был пожар в Днепровском районе — горел завод пластмассовых изделий. Чрезвычайно высокая температура, задымленность — дышать нечем. Две девушки, среди которых Даша, с операторами лезут туда, куда не каждый парень мог полезть. Даже в аппарате. В один момент я схватил ее за шиворот и оттащил потому что было опасно. Что отмечаю? была бесшабашность. Она для работы жертвовала всем здоровьем и жизнью", — рассказывает заместитель начальника ГУ ГСЧС Днепропетровщины Александр Шевченко.

Похороны Дарьи Гречищевой пройдут на городском кладбище в Никополе — родном городе спикера ГСЧС.

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Напомним

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