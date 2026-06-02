В Днепре после атаки россиян — пятеро погибших и 25 раненых
В Днепре увеличилось количество пострадавших в результате российской атаки: известно уже о пяти погибших и 25 раненых.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .
По его данным, из-за удара россиян по Днепру погибли пять человек. Еще 25 жителей города получили ранения.
В больницы госпитализировали 23 пострадавших. Среди них – 13-летняя девочка. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.
Трое раненых находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
