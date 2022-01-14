В Днепре после новогодних праздников в ветклинику попал пес с тяжелым похмельем: как спасали хвостатого (видео)

Лабрадор во время застолья угостился целой бутылкой коньяка.

В Днепре после новогодних праздников в ветеринарную клинику попал лабрадор в состоянии сильного опьянения. Харви провели дезинтакционную инфузионную терапию, похожую на ту, которую людям делают в подобной ситуации.

Об этом сообщают в ветеринарной клинике "На Рабочей".

Как рассказали хозяева животного, в какой-то момент новогоднего застолья Харви остался один в комнате. Он решил не терять времени зря и полакомиться вкусненьким, пока никто не видит. Пес сбросил со стола бутылку коньяка, выгрыз зубами пробку и вылакал ее содержимое. Он быстро опьянел и начал "зажигать".

На следующий день у пса произошло похмелье. Его все еще качало из стороны в сторону, на прогулке он не смог помочиться, потому что лапы не "слушались". Позже дома началась рвота и пропал аппетит.

"Харви провели дезинтакционную инфузионную терапию, похожую на ту, которую людям делают в подобной ситуации. После этого в клинике решили открыть "вытрезвитель для животных", — отметили в клинике.

Сейчас хвостатый любитель крепких напитков уже дома.

Напомним:

В Днепре местные жители случайно постирали кота . Хозяйка не заметила животное в стиральной машине.

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