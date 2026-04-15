В Днепре после обстрела ранены дети и женщина: спасатели тушат пожар (фото)
Россия атаковала Днепр. Ранения получили три человека.
В Днепре в результате российской атаки произошло возгорание на территории одного из учебных заведений. Пострадали дети и женщина.
Александр Ганжа — глава Днепропетровской ОГА (ОВА) сообщил об этом 15 апреля.
К счастью, обошлось без жертв, но есть пострадавшие. Ранения получили три человека, среди них двое маленьких детей — мальчики в возрасте 3 года и 1,5 года. В них зафиксированы множественные ссадины, медики оказывают необходимую помощь.
«Уже трое пострадавших из-за вражеской атаки в Днепре. Кроме двоих детей, ранения получила 38-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Горели и офисное здание и гараж. Изуродованные автомобили», — сказал он.
Из-за атаки возникли пожары в офисном здании и гараже. Повреждены несколько автомобилей.
Специалисты продолжают ликвидировать последствия обстрела и фиксировать нанесенные разрушения.
Напомним, 15 апреля Россия запустила ракеты из моря и воздуха. В Киеве объявили воздушную тревогу.
Воздушные Силы ВС Украины зафиксировали движение БПЛА в разных регионах Украины. Вражеские дроны маневрировали в центральных, северных и южных областях.