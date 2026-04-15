В Днепре после обстрела ранены дети и женщина: спасатели тушат пожар (фото)

Россия атаковала Днепр. Ранения получили три человека.

Вера Хмельницкая
Атака на Днепр

В Днепре в результате российской атаки произошло возгорание на территории одного из учебных заведений. Пострадали дети и женщина.

Александр Ганжа — глава Днепропетровской ОГА (ОВА) сообщил об этом 15 апреля.

К счастью, обошлось без жертв, но есть пострадавшие. Ранения получили три человека, среди них двое маленьких детей — мальчики в возрасте 3 года и 1,5 года. В них зафиксированы множественные ссадины, медики оказывают необходимую помощь.

Атака РФ на Днепр повлекла за собой пожары и ранения трех человек, среди которых дети

«Уже трое пострадавших из-за вражеской атаки в Днепре. Кроме двоих детей, ранения получила 38-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Горели и офисное здание и гараж. Изуродованные автомобили», — сказал он.

Из-за атаки возникли пожары в офисном здании и гараже. Повреждены несколько автомобилей.

Специалисты продолжают ликвидировать последствия обстрела и фиксировать нанесенные разрушения.

Напомним, 15 апреля Россия запустила ракеты из моря и воздуха. В Киеве объявили воздушную тревогу.

Воздушные Силы ВС Украины зафиксировали движение БПЛА в разных регионах Украины. Вражеские дроны маневрировали в центральных, северных и южных областях.

