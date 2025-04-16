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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
667
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Днепр в огне после массированной атаки РФ: есть пострадавшие дети — все детали (фото)

Россияне нанесли массированный удар «Шахедами» по городу Днепр.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Пожар в Днепре после взрывов

Пожар в Днепре после взрывов

В Днепре после атаки российских «Шахедов» поздно вечером 16 апреля произошло несколько пожаров.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Повреждены жилые дома. Все данные уточняем», — сказал глава ОВА.

По предварительной информации, ранены двое детей.

«Скоро на вражеских пабликах появится очередной вброс „уничтожения офицеров НАТО“. По факту же вновь террор гражданского населения в Днепре. Повреждены дома, учебные заведения и культуры. Поврежденные автомобили. Испуганные рядовые горожане, особенно дети», — добавил несколько позже Лысак.

В местных пабликах пишут, что после взрывов в некоторых районах города исчез свет.

Последствия атаки на Днепр Фото Telegram-канала ХДнепр

Последствия атаки на Днепр Фото Telegram-канала ХДнепр

Отмечается, что после взрывов в разных районах города видны задымления, пылает стоянка автомобилей и выбиты окна в домах.

Последствия атаки на Днепр.

Последствия атаки на Днепр.

Напомним, что сегодня Россия также нанесла ракетный удар по Изюму.

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Дата публикации
Количество просмотров
667
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