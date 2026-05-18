В Днепре после российской атаки пылала крыша 24-этажного дома (видео)
Российская атака на Днепр в ночь на 18 мая вызвала пожар на крыше 24-этажного жилого дома. Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .
По его словам, в результате удара в многоэтажке вспыхнул пожар, однако чрезвычайники быстро обуздали огонь. В этом доме, предварительно, обошлось без пострадавших.
В Днепре ночью раздавались взрывы на фоне российской атаки. В области работали силы противовоздушной обороны.
