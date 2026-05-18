ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
206
Время на прочтение
1 мин

В Днепре после российской атаки пылала крыша 24-этажного дома (видео)

В Днепре спасатели ликвидировали пожар на крыше 24-этажного жилого дома, возникший в результате российской атаки. Предварительно обошлось без пострадавших.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Пожар, огонь

Пожар, огонь / © pixabay.com

Российская атака на Днепр в ночь на 18 мая вызвала пожар на крыше 24-этажного жилого дома. Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .

По его словам, в результате удара в многоэтажке вспыхнул пожар, однако чрезвычайники быстро обуздали огонь. В этом доме, предварительно, обошлось без пострадавших.

В Днепре ночью раздавались взрывы на фоне российской атаки. В области работали силы противовоздушной обороны.

Напомним, что в Днепре уже девять раненых после российской атаки : среди пострадавших — 10-летний мальчик

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
206
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie