В Днепре после столкновения трех авто Volkswagen Golf перевернулся на крышу: пострадал ребенок

В Днепре после столкновения трех авто Volkswagen Golf перевернулся на крышу: пострадал ребенок

Женщину и ребенка спасли свидетели происшествия.

В Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие по улице Запорожское шоссе Шевченковского района.

Об этом сообщает ГСЧС.

Столкнулись три легковых автомобиля: Volkswagen Golf, Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan. Так, водитель автомобиля Volkswagen Polo столкнулся с автомобилями Volkswagen Golf и Volkswagen Tiguan. В результате столкновения транспортное средство Volkswagen Golf перевернулось на крышу, в которой находились женщина, 1987 года рождения, и ребенок, мальчик, 2020 года рождения. До прибытия представителей ГСЧС женщину и ребенка спасли свидетели происшествия.

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Сотрудники службы спасения "101" перенесли пострадавших в автомобили экстренной медицинской помощи. Также отключили клеммы от аккумуляторной батареи из двух автомобилей и смыли разлитые горюче-смазочные материалы с проезжей части дороги.

Пострадавшие госпитализированы в больницу. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.

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