В Днепре после столкновения трех авто Volkswagen Golf перевернулся на крышу: пострадал ребенок

Женщину и ребенка спасли свидетели происшествия.
В Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие по улице Запорожское шоссе Шевченковского района.
Об этом сообщает ГСЧС.
Столкнулись три легковых автомобиля: Volkswagen Golf, Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan. Так, водитель автомобиля Volkswagen Polo столкнулся с автомобилями Volkswagen Golf и Volkswagen Tiguan. В результате столкновения транспортное средство Volkswagen Golf перевернулось на крышу, в которой находились женщина, 1987 года рождения, и ребенок, мальчик, 2020 года рождения. До прибытия представителей ГСЧС женщину и ребенка спасли свидетели происшествия.
Сотрудники службы спасения "101" перенесли пострадавших в автомобили экстренной медицинской помощи. Также отключили клеммы от аккумуляторной батареи из двух автомобилей и смыли разлитые горюче-смазочные материалы с проезжей части дороги.
Пострадавшие госпитализированы в больницу. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.
Читайте также:
- "Просил прощения у камер, а не у нас": сын погибшего в ДТП в Харькове не верит в искренность раскаяния 16-летнего водителя
- ДТП из Infiniti в Харькове: дело 16-летнего водителя направили в суд
- Столкнулись почти 20 автомобилей: на Бориспольской трассе из-за гололеда произошло массовое ДТП (видео)