От удара несколько раз развернуло и протаранил остановку: в Днепре после ДТП загорелся автомобиль, погибла девушка

Причины аварии устанавливают следователи.
В Днепре на Набережная Победы в субботу, 3 июля, в 3:10 столкнулись два автомобиля. После этого один из транспортных средств загорелся.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
По данным спасателей, столкнулись BMW, в котором находились 5 человек, и Toyota, в которой ехали женщина и мужчина. На месте аварии погибла 30-летняя водитель Toyota, пассажира авто госпитализировали.
После ДТП автомобиль BMW загорелся. Пожар ликвидировали спасатели. Люди, которые ехали в авто, успели выбежать из горящего транспорта. Сейчас они в больнице.
На месте аварии работали следователи. Причины ДТП устанавливаются.
Как сообщает "Информатор", Toyota поворачивала на дороге, когда в авто врезался BMW. От удара первый автомобиль несколько раз развернуло, он протаранил столб и остановку, после чего вылетел на дорогу. BMW перевернулся на бок и врезался в столб и загорелся.
Напомним, во Львовской области водитель Toyota из-за конфликта обстрелял Hyundai.