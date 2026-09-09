В Днепре после удара РФ вспыхнули пожары: в подвале дома могут быть люди

Пожар, огонь / © pixabay.com

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Российские войска атаковали Днепр в ночь на 9 сентября.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .

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В результате удара в городе возникло несколько пожаров. В частности, горит склад со строительными материалами и частный жилой дом.

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По предварительной информации, в подвале дома могут находиться люди.

На месте работают все экстренные службы. Информация о возможных пострадавших и других последствиях атаки уточняется.

Напомним, 8 сентября днем Киев был атакован ракетами . В частности, было зафиксировано попадание в офисы телеканалов "Мы - Украина" и "Мы - Украина +".

Жуткие кадры из столицы облетели Сеть. В частности, в Соломенском районе после российской атаки девочка каталась на качелях на детской площадке всего в 50 м от охваченного огнем здания.

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