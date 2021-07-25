В Днепре после употребления шаурмы массово отравились люди — СМИ

В Днепре после употребления шаурмы массово отравились люди — СМИ

Одному из пострадавших стало плохо через несколько часов после употребления шаурмы.

В Днепре после употребления шаурмы в больницу попали несколько человек. Они в тяжелом состоянии с гастроэнтеритом.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на слова одного из пострадавших и заключение врачей.

По предварительной информации издания, пострадавших, вероятно, может быть около 15. Все пострадавшие накануне ели шаурму возле одного из супермаркетов города.

Как рассказал один из госпитализированных, в день, когда отравился, кроме шаурмы ничего не ел. Плохо стало через несколько часов после трапезы.

Напомним, в Запорожье умерла женщина после того, как она полакомилась вяленой рыбой. Ее муж находится в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, в Черниговской области от ботулизма умер 74-летний мужчина. Пенсионер заболел после употребления кровяной колбасы домашнего приготовления, пролежала около двух месяцев в холодильнике.

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Вкусная, но опасная: почему люди отравляются шаурмой и почему стоит отказаться от нее летом

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