В Днепре посреди улицы полицейский застрелил мужчину: что известно

В местных Telegram-каналах пишут, что полицейский якобы открыл огонь, когда мужчина напал на напарницу патрульного.

В Днепре посреди улицы патрульный застрелил мужчину.

Эту информацию подтвердила Патрульная полиция Днепропетровской области.

Инцидент произошел сегодня, 29 августа, на проспекте Ивана Мазепы.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и криминалисты полиции, а также ГБР, которые в рамках уголовного производства будут устанавливать все обстоятельства происшествия.

Руководство Нацполиции назначило служебное расследование по факту применения патрульным полицейским табельного огнестрельного оружия. В настоящее время патрульные отстранены от исполнения обязанностей.

Что стало причиной стрельбы

О причинах стрельбы в Патрульной полиции не уточняется.

В местных Telegram-каналах пишут, что полицейский якобы открыл огонь, когда мужчина напал на напарницу патрульного.

Блогер Андрей Смирнов пишет, что предварительно, патрульные остановили автомобиль Jaguar для проверки.

Местные паблики пишут, что погибший мужчина – водитель этого "Ягуара" / Фото: Днепр Оперативный

"Произошел конфликт и водитель напал на патрульное и начал его избивать. После этого он бросился на другого патрульного. В результате драки один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие", — отметил он.

По информации паблика "Днепр Оперативный", у водителя с правоохранителями произошел конфликт. Мужчина напал на патрульную и начал ее избивать, после чего стал избивать другого патрульного. В результате драки один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие. В паблике пишут, что в это время в машине находилась жена и ребенок погибшего.

В Сети появилось видео с места инцидента после стрельбы.