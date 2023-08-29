В Днепре посреди улицы полицейский застрелил мужчину: что известно

В местных Telegram-каналах пишут, что полицейский якобы открыл огонь, когда мужчина напал на напарницу патрульного.
В Днепре посреди улицы патрульный застрелил мужчину.
Эту информацию подтвердила Патрульная полиция Днепропетровской области.
Инцидент произошел сегодня, 29 августа, на проспекте Ивана Мазепы.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и криминалисты полиции, а также ГБР, которые в рамках уголовного производства будут устанавливать все обстоятельства происшествия.
Руководство Нацполиции назначило служебное расследование по факту применения патрульным полицейским табельного огнестрельного оружия. В настоящее время патрульные отстранены от исполнения обязанностей.
Что стало причиной стрельбы
О причинах стрельбы в Патрульной полиции не уточняется.
В местных Telegram-каналах пишут, что полицейский якобы открыл огонь, когда мужчина напал на напарницу патрульного.
Блогер Андрей Смирнов пишет, что предварительно, патрульные остановили автомобиль Jaguar для проверки.
"Произошел конфликт и водитель напал на патрульное и начал его избивать. После этого он бросился на другого патрульного. В результате драки один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие", — отметил он.
По информации паблика "Днепр Оперативный", у водителя с правоохранителями произошел конфликт. Мужчина напал на патрульную и начал ее избивать, после чего стал избивать другого патрульного. В результате драки один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие. В паблике пишут, что в это время в машине находилась жена и ребенок погибшего.
В Сети появилось видео с места инцидента после стрельбы.
Ранее в СМИ писали, что в Днепропетровской области пьяный солдат застрелил двух сослуживцев.
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