В Днепре поставили на ноги известного архитектора после инфаркта и с коронавирусом

В Днепре поставили на ноги известного архитектора после инфаркта и с коронавирусом

Сейчас пациент уже поднялся на ноги и поправляется.

В Днепре в больнице имени Мечникова удалось спасти жизнь известному архитектору, попавшему в медучреждение после инфаркта и с коронавирусом.

Об этом рассказал генеральный директор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

По его словам, 55-летний пациент больницы Мечникова на протяжении многих лет работает архитектором — "строил, создавал места, которыми могут гордиться архитекторы и дизайнеры мирового уровня". Мужчина занимался благотворительностью, помогал с лекарствами друзьям и близким, когда те болели коронавирусом, и вот недавно сам заболел COVID-19 в тяжелой форме.

"Сам верил в свою неуязвимость, занимался спортом, вел здоровый образ жизни.

Коронавирус изменил все планы. Обмороки, реанимации, огромный инфаркт, приковавший динамичного человека к постельному режиму. Сегодня он тихо ходит по коридору, боясь нарушить состояние, в которое шел последний месяц", — рассказал Рыженко.

Напомним, что в Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова вылечили пациента, которого за границей считали неизлечимым. У 31-летнего мужчины, больного коронавирусом, произошел инсульт.

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